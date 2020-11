Emergenza Coronavirus: prestiti su appuntamento alla Chelliana e dirette social per il museo

Come previsto dal Dpcm del 3 novembre, la biblioteca Chelliana e il Museo archeologico e d’arte della Maremma rimarranno chiusi al pubblico fino al 3 dicembre, ma riusciranno comunque a garantire alcuni servizi particolari agli utenti. In questo periodo, infatti, in biblioteca si potranno fare iscrizioni, prestiti su prenotazione di libri e dvd su appuntamento e consegna presso il portone principale della sede di via Mazzini, prestiti a domicilio e funzionerà anche la sede distaccata nello spazio soci Coop al centro commerciale Maremà.

“Riuscire a mantenere questi servizi – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla cultura, Luca Agresti – per noi rappresenta un impegno importante verso la città. Verranno rispettate tutte le norme anti Covid-19 e ringraziamo sia gli utenti, sia il personale di biblioteca e museo per la collaborazione reciproca che sapranno dimostrare“.

Scendendo più nel dettaglio, i cittadini potranno chiedere di essere iscritti alla biblioteca scrivendo a info@chelliana.it e indicando nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico e e-mail e allegando la foto o la scansione del documento di identità in corso di validità.

Per il prestito su prenotazione di libri e dvd con consegna su appuntamento presso il portone principale della sede di via Mazzini sarà possibile contattare gli operatori da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13 ai numeri 0564.488054 o 0564.488055 o all’indirizzo email info@chelliana.it. Gli utenti potranno presentarsi solo dopo conferma telefonica o via email.

Sarà possibile prendere in prestito su ogni tessera fino a 20 materiali in tutto, con un massimo 10 dvd. Non sarà possibile restituire alcuno dei materiali presi in prestito fino a nuova comunicazione. Non sarà pertanto applicata la sospensione della tessera in caso di ritardo.

La consegna del materiale avverrà in adempimento alle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, nello specifico: gli utenti dovranno indossare mascherina che copre naso e bocca, non potranno accedere ai localim ma dovranno sostare davanti al portone dell’ingresso di via Mazzini solo per il tempo necessario al ritiro dei materiali, la consegna dei materiali avverrà sul portone di ingresso, sarà rispettata la distanza di sicurezza di un metro, gli operatori indosseranno la mascherina che copre naso e bocca e provvederanno alla sanificazione delle mani.

Sarà attivato il servizio di prestito a domicilio su richiesta, che sarà effettuato il martedì e il giovedì dalle 13 alle 15, dando priorità alle persone anziane e con ridotta mobilità.

Per il servizio di reference sarà possibile contattare gli operatori da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13 ai numeri 0564.488054 e 0564.488055 o all’indirizzo email info@chelliana.it. Rimangono invariati gli orari di apertura al pubblico del punto biblioteca Coop, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e venerdì anche dalle 16 alle 19.

Nel punto biblioteca Coop non sarà possibile restituire alcuno dei materiali presi in prestito fino a nuova comunicazione. Non sarà pertanto applicata la sospensione della tessera in caso di ritardo.

Per quanto riguarda il Museo archeologico e d’arte della Maremma, verranno organizzati laboratori per bambini on line, verranno create le pillole dell’archeologia sui tesori del Museo e ci saranno dirette Facebook e YouTube. Inoltre, tutto il personale si occuperà della programmazione e dell’organizzazione dei grandi eventi per il 2021, tra cui la mostra sui Longobardi, e parteciperà a webinar e corsi di formazioni della rete dei Musei di Maremma.