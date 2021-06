“Teatro on air”: nel chiostro della Leopolda Serra Yilmaz racconta le novelle orientali

Sabato 19 giugno, alle 21.30, nel chiostro del Teatro Fonderia Leopolda, la voce di Serra Yilmaz, attrice prediletta di Ferzan Özpetek, ci conduce nell’Oriente di Marguerite Yourcenar, dall’India ai Balcani, dal Giappone alla Grecia: racconti struggenti, tragici, mitologici e fantastici che narrano i sentimenti umani nelle loro sfumature più tenui e contraddittorie. La scrittura ricchissima ed elegante di Marguerite Yourcenar regala un’aura di favola a leggende slave, apologhi taoisti, miti indù, che improvvisamente tornano a essere freschi e moderni, senza tempo.

Lo spettacolo, all’interno del programma “Giorni felici”, è l’ultimo appuntamento della rassegna “Teatro on air“, curata dall’associazione Liber Pater, che avrebbe dovuto concludersi il 23 novembre 2020, ma che è statta interrotta a causa della pandemia. Si tratta di un reading di teatro accessibile che potrà essere seguito in diretta audio sulla web radio al sito https://www.teatro-on-air.it/.

Biglietti al costo di 11 euro.

I biglietti per la rassegna “Giorni felici” si possono acquistare online: per l’acquisto da pc e smartphone basta collegarsi al sito www.comune.follonica.gr.it/leopolda. Non sarà necessario stampare il biglietto: la sera dell’evento basterà mostrare l’acquisto direttamente dallo smartphone. In alternativa i biglietti si possono acquistare anche al Museo Magma. La biglietteria è aperta dal martedì alla domenica dalle 18 alle 19.30 e dalle 21 alle 23, lunedì chiuso.

La cassa del Teatro Fonderia Leopolda aprirà il giorno dello spettacolo alle 20. All’ingresso saranno applicate le misure di sicurezza anti covid.