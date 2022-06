Congresso della UilFpl dell’Area Vasta: Sergio Sacchetti confermato segretario generale

Il congresso della UilFpl dell’Area Vasta Siena Arezzo Grosseto, tenutosi a Siena il 3 giugno scorso, nel palazzo della Camera di Commercio, ha visto, alla presenza del segretario generale della UilFpl Toscana, Mario Renzi, e del segretario confederale della Uil Toscana, Vincenzo Renda, la conferma, approvata all’unanimità dei presenti, pervenuti dall’intero territorio inter-provinciale, di Sergio Sacchetti a segretario generale della UilFpl Toscana Sud Est.

Sergio Sacchetti, laureato in consulenza del lavoro alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena ed abilitato alla mediazione civile e commerciale nel medesimo ateneo, era stato nominato segretario dell’Area Vasta Toscana Sud Est nella conferenza di unificazione delle strutture provinciali della UilFpl di Siena, Arezzo e Grosseto, tenutasi sempre a Siena, il 22 novembre 2019. In precedenza, lo stesso, aveva ricoperto la carica di segretario generale della UilFpl Grosseto dal dicembre 2015 sino all’ottobre 2019.

La relazione congressuale del riconfermato segretario generale ha avuto, tra i temi principali, il contesto economico e sociale, la crisi e l’occupazione, il futuro della Pubblica Amministrazione, i risultati ottenuti dalla UilFpl Toscana Sud Est alle ultime elezioni della Rsu 2022, i rapporti con la Uil confederale, i rapporti con le altre organizzazioni sindacali, i rapporti con gli enti in cui la UILFpl Toscana Sud Est esercita il proprio ruolo sindacale di “stakeholder” (portatore di interessi).

L’analisi ha interessato la Toscana (per la parte relativa ai dipendenti delle province di Siena, Arezzo e Grosseto), l’Azienda sanitaria Usl Toscana Sud Est, l’Azienda sanitario ospedaliera senese, i Comuni e le Province di Siena Arezzo e Grosseto, nonché gli altri enti, aziende, consorzi del territorio delle tre province, “sparsi” in una superficie “sterminata” di circa 11.500 kmq, che rappresenta all’incirca la metà di quella costituita dall’intera Toscana.

Ricchissimo in termini di analisi, idee e contributi, il dibattito intercorso.

Al termine, dopo l’elezione del nuovo direttivo della UilFpl di Area Vasta Siena Arezzo Grosseto, dei revisori dei conti (Renzo Petri, Rita Bianciardi e Federica Ricci) e dei delegati al prossimo congresso della UilFpl Toscana, il segretario generale ha nominato la nuova segreteria della UilFpl Toscana Sud Est, che risulta così composta: Sergio Sacchetti segretario generale, Fabrizio Giometti segretario organizzativo, Gianni Alfreducci, Sergio Lunghi, Francesco Manfrevola, Stefania Ridolfi, Lorenzo Giovani Alla carica di tesoriere è stato eletto Piero Priami. Alla carica di consigliere esperto è stato eletto Marcello Ricci.

Il segretario generale Sergio Sacchetti ha concluso la riunione con delle citazioni che hanno riassunto alcuni contenuti della relazione congressuale, caratterizzanti l’essenza della Uil, sempre competitiva, ma sempre solidale, e la “intrinseca” autonomia intellettuale dell’organizzazione sindacale, che porta iscritti e militanti ad essere fieri della loro cultura e delle proprie idee, a non abbassare la testa, a non cedere mai di fronte alle avversità, a lottare sempre per le tutele di lavoratrici e lavoratori.