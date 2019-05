Sergio Ortelli è stato eletto sindaco dell’Isola del Giglio per il terzo mandato consecutivo.

Ortelli, candidato per la lista “Sindaco Ortelli”, ha ottenuto 419 voti (pari al 48,83% delle preferenze), ha sconfitto Guido Cossu, candidato per la lista “Progetto Giglio”, che ha ottenuto 241 voti (28,09%), e Giacomo Landini, candidato per la lista “Giacomo Landini sindaco”, che ha ottenuto 198 voti (23,08%).