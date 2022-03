Lady M: sequestrato il mega yacht russo, era approdato anche in Maremma

Ha un giaguaro metallico per polena e all’Argentario era “di casa” il mega yacht Lady M, in corso di sequestro a Imperia, appartenente Alexey Mordashov, presidente di Severstal, la cui famiglia è considerata la più ricca di Russia, nella black list dell’Unione Europea sulla base delle sanzioni contro la Russia per la guerra all’Ucraina. Nelle scorse ore la Guardia di Finanza ha avviato in porto le attività di rito finalizzata al sequestro della nave da diporto.

Artemare Club ricorda che due anni fa Lady M era stato ormeggiato a lungo alla storica banchina della Pilarella di Porto Santo Stefano, che ospita da 150 anni i panfili più belli del mondo, e fu ammirato da tanti turisti e residenti per le sue particolari linee d’acqua grintose e la sua polena con lo giaguaro, rara nelle moderne navi.

Lady M è stato costruito dal cantiere statunitense Palmer & Johnson e consegnato al proprietario nel 2013, le sue linee d’acqua dinamiche sono state curate dall’italiana Nuvolari Lenard Design e il lusso è pari alle performance che Lady M offre con i due motori da 4611 cavalli di potenza. A bordo è presente una pista per l’atterraggio di elicotteri ed una piscina all’aperto. Fu visitato in banchina dal comandante Daniele Busetto, è un mega yacht che naviga sotto bandiera della Cayman Islands.

Pare che stessa sorte sta per avere “Lady Lena“, il super yacht di 52 metri ormeggiato al Portosole di Sanremo e appartenente a Gennady Timchenko, proprietario di Volga Group, considerato da Forbes il sesto uomo più ricco di Russia. Artemare Club, con il suo archivio, segue momento per momento la sorte di tutti i megayacht russi in Italia e non solo, dandone immediata notizia.