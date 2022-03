Bar vende sigarette senza autorizzazione: Finanza e Carabinieri sequestrano 120 pacchetti

I Carabinieri della Tenenza di Massa Marittima e i Finanzieri della Tenenza di Follonica, al termine di un’operazione congiunta, hanno sequestrato circa 120 pacchetti di sigarette, messe in vendita senza le regolari autorizzazioni.

I militari sono intervenuti questa mattina in un bar, con sede a Massa Marittima – un’attività, quindi, che di norma non dovrebbe avere tale finalità – dove si aveva notizia che fosse stato avviato anche il commercio di tabacchi. Ciò ha indotto i militari di Guardia di Finanza e Carabinieri ad approfondire la cosa, presentandosi questa mattina nella sede dell’attività.

Lì sono stati accolti dalla responsabile, la quale, in un primo momento, senza nascondere il fatto che nel locale si vendessero tabacchi lavorati, ha in un primo momento tentato di giustificarsi, tergiversando e riferendo di essere in possesso di regolare licenza, senza però effettivamente mostrarla. La prima versione dei fatti fornita non ha però retto alle ulteriori domande fatte dai Carabinieri, per cadere definitivamente al termine delle verifiche eseguite nell’immediato dai militari della Guardia di Finanza, che hanno constatato l’effettiva assenza di qualsiasi licenza del genere riferibile al bar.

Le sigarette rinvenute nel locale, circa 120 pacchetti, sono state pertanto sequestrate e la titolare segnalata in via amministrativa.