Controlli dei Nas in una farmacia: sequestrate 1000 mascherine non in regola

I Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Livorno, nello sviluppo di una campagna di controlli mensili disposti dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, che hanno avuto come principali obiettivi farmacie e parafarmacie, hanno eseguito un’ispezione in una farmacia di Follonica, al termine della quale hanno segnalato all’autorità amministrativa due persone.

Si tratta del presidente del consiglio di amministrazione e dell’amministratore unico di due distinte società, una che fa capo alla farmacia ispezionata, la seconda responsabile della commercializzazione di articoli, trovati nella farmacia e risultati non conformi.

Nel verificare gli articoli posti in vendita al pubblico, i militari hanno infatti riscontrato la presenza di dispositivi di protezione individuale per il covid-19, in particolare mascherine ffp2, di cui alcune destinate specificamente ai bambini, risultate mancanti delle indicazioni obbligatorie, previste dalla normativa vigente, in lingua italiana. I militari hanno proceduto al sequestro cautelare di circa 1000 mascherine. Le multe elevate ai due professionisti, invece, ammontano a circa 8000 euro: entrambi infatti ne rispondono, il primo per aver detenuto le mascherine per la vendita, il secondo per aver commercializzato prodotti non conformi alla normativa nazionale.

Il prolungarsi dell’emergenza sanitaria determina, per i Carabinieri del Comando tutela salute, un costante impegno finalizzato a verificare, in maniera sempre più puntuale, che tutte le figure a vario titolo impegnate nel contrasto al coronavirus offrano le migliori garanzie per la salvaguardia della salute dei cittadini.