Operazione antridroga dei Carabinieri: ritrovati 15 panetti di hashish

I Carabinieri della Compagnia di Grosseto hanno svolto in questi giorni delle operazioni antidroga, al termine delle quali sono stati rivenuti 15 panetti di hashish, per un totale di circa 1 chilo e mezzo.

La zona Grillese, nei pressi di Grosseto, già nota alle forze dell’ordine, era da tempo tenuta sotto controllo anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini residenti nei dintorni.

La piazza di spaccio verosimilmente era gestita da stranieri, sebbene al momento dell’intervento non sia stato trovato nessuno. E’ stato invece rinvenuto un nascondiglio, sotto terra e nascosto dalla fitta vegetazione, dove la droga veniva lasciata perché potesse essere portata via poco alla volta, per il commercio al dettaglio.