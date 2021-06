Abusivismo commerciale: sequestrati 200 capi di abbigliamento e accessori contraffatti

Con l’avvio della stagione estiva riprende purtroppo anche in Maremma il pericoloso e dannoso fenomeno della vendita di articoli recanti marchi contraffatti.

E’ questo un fenomeno che danneggia sia le imprese che operano regolarmente, sia le casse dello Stato in quanto attività svolte “in nero”; ma danneggiano anche i cittadini che, incautamente, acquistano capi e accessori di abbigliamento, i quali, in taluni casi, potrebbero rivelarsi pericolosi per la salute (si pensi ad occhiali che magari non garantiscono la reale protezione degli occhi dal sole, oppure a capi di abbigliamento potenzialmente realizzati/trattati con sostanze/additivi dannosi per la pelle).

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli di polizia economico-finanziaria disposti dal Comando provinciale di Grosseto finalizzati a contrastare sin da subito il mercato della contraffazione, i militari della Tenenza di Follonica hanno sequestrato 200 pezzi tra capi di abbigliamento ed accessori recanti marchi contraffatti: occhiali Ray-ban, Gucci, Dolce e Gabbana, Prada, Ferrari, magliette e pantaloni griffati Gucci, Ralph Lauren, Liu-Jo, ecc..

Nel dettaglio i finanzieri, anche a seguito di segnalazioni fatte da alcuni cittadini, hanno notato due persone che, lungo la spiaggia di levante a Follonica, erano intente a vendere articoli irregolari; i trasgressori hanno notato la pattuglia che sopraggiungeva e si sono dati subito alla fuga abbandonando in terra la loro mercanzia di “tarocchi”.

Giunti dopo pochi istanti sul posto, ai militari non è rimasto altro che raccogliere il tutto, catalogarlo e sequestrarlo, con conseguente notizia dell’accaduto alla Procura della Repubblica di Grosseto.

Particolarmente gratificante per i finanzieri è stato il plauso riscosso da alcuni turisti e clienti lì presenti, che hanno ringraziato i finanzieri per aver anche “liberato” finalmente il pezzo di strada che era occupato dai trasgressori.

I servizi anticontraffazione verranno intensificati e ripetuti in tutta la Maremma, inquadrandosi tra i compiti di polizia economico-finanziaria svolti dal Corpo a tutela dell’economia legale ed al corrispondente contrasto degli illeciti compiuti nell’esercizio del commercio che danneggiano la concorrenza tra gli operatori del settore e la sicurezza dei consumatori.