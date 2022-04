Blitz dei Carabinieri nel bosco: sequestrata droga, smantellata postazione di spaccio

A seguito di un intervento di pulizia in un’area boschiva nel territorio del comune di Gavorrano, i Carabinieri hanno sequestrato un altro quantitativo di droga: questa volta si tratta verosimilmente di cocaina, oltre a tre dosi di hashish.

Alcuni giorni fa, grazie al prezioso contributo di volontari e addetti incaricati dall’amministrazione comunale, era stata organizzata una ripulitura di una zona di bosco, già in passato oggetto di attenzioni da parte dell’Arma, al fine di liberarla da residui di bivacchi, cibo e rifiuti vari, probabilmente lasciati lì da persone che avevano utilizzato quella zona per lo spaccio. Nel procedere alla rimozione dei rifiuti, a distanza di circa 200 metri dal punto, è stata notata una seconda postazione, dove era presente una tenda, oltre ad altri rifiuti di vario genere, attualmente non in uso, o almeno non utilizzata di recente.

I Carabinieri sono intervenuti proprio in quel secondo punto e al termine di un primo sopralluogo, sotto un sasso, sono state trovate circa 20 dosi di droga tra cocaina e hashish, contenute in un sacchetto di plastica, già confezionate e pronte per essere cedute .

Il sequestro operato dai Carabinieri in tale contesto è ovviamente a carico di ignoti: è probabile che qualcuno le avesse nascoste lì, in attesa di occupare la postazione e avere già pronte sul posto delle dosi da vendere.

Oltre alla postazione, smantellata, chi dovesse eventualmente addentrarsi in quella parte di bosco non troverà più nemmeno la droga.