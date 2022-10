Blitz dei Carabinieri: sequestrati fucili, carabina e machete detenuti illegalmente

I controlli sulla detenzione di armi è un impegno costante per i Carabinieri di Grosseto, che, attraverso la componente forestale, hanno individuato due persone che detenevano abusivamente dei fucili.

La verifica è scattata a seguito di un controllo amministrativo sulla corretta detenzione di armi, seguito da un sopralluogo effettuato nelle residenze delle due persone individuate.

Da questo sopralluogo, è emerso che le armi denunciate non risultavano essere custodite nel domicilio indicato in sede di denuncia, ma in un luogo diverso da quello indicato inizialmente. La località dove erano custodite le armi infatti, corrispondeva alla residenza di una persona, la quale a sua volta era sprovvista di un valido titolo per poterle detenere. I Carabinieri hanno quindi ritirato due fucili da caccia calibro 12, una carabina calibro 12 e un machete, il tutto rinvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare. Il machete, tra l’altro, non risultava affatto denunciato. Il tutto è stato sequestrato da parte dei Carabinieri forestali. All’operazione hanno preso parte anche i Carabinieri della stazione di Grosseto.

In proposito, i Carabinieri rammentano che ogni variazione sul luogo di detenzione delle armi deve necessariamente e tempestivamente essere comunicata, facendo seguito alla denuncia inizialmente presentata, all’autorità di polizia.