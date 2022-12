Operazione “Festività sicure”: la Finanza sequestra oltre 110mila articoli natalizi pericolosi

Nell’ambito delle attività finalizzate alla repressione degli illeciti in materia di sicurezza dei prodotti, con l’approssimarsi delle festività natalizie il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto ha intensificato le attività volte a preservare la salute e la sicurezza dei consumatori.

A seguito dei controlli eseguiti nei confronti di alcuni esercizi commerciali che esponevano in vendita articoli natalizi, i militari delle Compagnie di Follonica e di Orbetello hanno rinvenuto e sequestrato oltre 110.000 prodotti non sicuri, in quanto carenti dei requisiti e delle indicazioni minime di sicurezza per il consumatore, previsti dalle normative nazionali e comunitarie in materia.

L’indicazione di queste informazioni, come detto obbligatorie ai fini della regolare commercializzazione, fornisce al consumatore finale la giusta conoscenza della filiera di produzione e dell’affidabilità dei materiali adoperati per la realizzazione degli articoli, garantendo in tal modo la sicurezza per la propria salute nell’utilizzo del prodotto.

Le Fiamme Gialle hanno quindi proceduto a segnalare i titolari dei negozi alla competente Camera di Commercio, per le conseguenti valutazioni sulle sanzioni da irrogare per le violazioni al Codice del consumo.

“L’operazione rientra nel più ampio dispositivo messo in campo dalla Guardia di Finanza per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i cittadini e per fornire una concreta risposta di legalità agli imprenditori onesti – si legge in una nota delle Fiamme Gialle –: contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza”.