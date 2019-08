Sequestrati oltre 6000 pezzi tra abbigliamento e giocattoli a Follonica

Nel fine settimana del 3 e 4 agosto, la Guardia di Finanza di Grosseto ha sequestrato nel territorio del Comune di Follonica 6020 pezzi (giocattoli, accessori di abbigliamento e materiale elettronico) venduti abusivamente.

Durante l’operazione sono stati controllati numerosi soggetti tra cui sono state individuate 10 persone, di cui 7 di nazionalità italiana e 3 stranieri. A conclusione dell’attività di servizio, due persone sono state segnalate in via amministrativa per attività di commercio su aree pubbliche in violazione all’art. 116 della Legge Regionale 23 novembre 2018 n. 62.

Gli interventi delle Fiamme Gialle grossetane si inquadrano nella più ampia azione di contrasto alla contraffazione ed all’abusivismo commerciale, fenomeni criminali che, come noto, rappresentano una vera e propria piaga per l’economia legale e le imprese italiane. Tali fenomeni, infatti, alimentano forme di sfruttamento di soggetti deboli, evadendo ogni obbligo fiscale e spesso nascondono legami con il crimine organizzato.

I controlli della specie proseguiranno per l’intera stagione.