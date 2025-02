Dl emergenze, Simiani: “Destra cambia idea, dopo alluvioni in Toscana ok ad opere contro dissesto”

Grosseto. “E’ necessario finanziare opere prioritarie per contrastare il dissesto idrogeologico in Toscana, limitando contestualmente i periodi di siccità estivi: questi interventi riguardano in particolare la mitigazione del rischio idraulico nei comuni di Manciano, Calenzano, Quarrata e Campi Bisenzio.

Il Governo, dopo aver respinto un emendamento con queste finalità al Decreto Emergenze la scorsa settimana, ha oggi fatto dietrofront ed ha accolto un mio ordine del giorno che si propone questi obiettivi. Evidentemente gli ultimi disastri del maltempo verificati in molte zone della regione pochi giorni fa hanno fatto cambiare idea alla destra sulle necessità di intervenire. Sicuramente un ordine del giorno è soltanto un atto di indirizzo e non una legge, mentre i territori fragili hanno bisogno di opere rapide ed efficaci. Incalzeremo il Governo affinchè mantenga gli impegni presi”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani sul suo ordine del giorno al Decreto Emergenze approvato oggi, martedì 18 febbraio, dalla Camera dei Deputati.