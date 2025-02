“Italian Cruise Day in tour”: l’iniziativa sul turismo fa tappa a Monte Argentario

Argentario (Grosseto). Un calendario di appuntamenti per approfondire la relazione tra crocieristica e territori e portare all’attenzione degli operatori locali le tematiche di maggiore interesse su un fenomeno che, in Italia, coinvolge 342 comuni e oltre 60 scali.

È “Italian Cruise Day in tour”, nuovo progetto itinerante ideato da Risposte Turismo – società di ricerca e consulenza a servizio dell’industria turistica – dedicato sia agli scali già affermati nella geografia portuale del Paese sia a quelli minori o emergenti.

L’obiettivo del progetto

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza dell’importanza dell’industria crocieristica per l’Italia e dalla volontà di Risposte Turismo, di volta in volta insieme ai partner locali, di portare all’attenzione delle istituzioni e degli operatori i temi di maggiore interesse per una migliore conoscenza del fenomeno e, con esso, delle sue ricadute, sfide e opportunità.

Oltre 1,6 miliardi di euro di investimenti nei porti crocieristici italiani nel triennio 2024-2026

Tra i principali indicatori che testimoniano la centralità della cruise industry, il valore degli investimenti in corso e in programma, secondo i ricercatori di Risposte Turismo, è pari a oltre 1,6 miliardi di euro nel triennio 2024-2026.

Nel dettaglio, circa 530 milioni (il 32,5% del totale) riguardano la realizzazione di nuovi terminal crociere, circa 435 milioni (26,7%) sono destinati a predisporre gli scali ai rifornimenti alternativi e agli approvvigionamenti energetici in banchina e circa 330 milioni (20,2%) serviranno a realizzare altre infrastrutture per la crocieristica.

Se si allarga l’orizzonte al decennio 2019 – 2029, Risposte Turismo ha mappato oltre 20 contesti in cui si sono effettuati o si ha in programma di effettuare investimenti in terminal crocieristici, nuove costruzioni o ristrutturazione/restyling. Tra queste, solo per citare le prime tre per valore degli investimenti relativi solo alla costruzione di nuovi terminal e/o alla ristrutturazione di terminal esistenti dedicati ai crocieristi, La Spezia (41 milioni), Ravenna (35 milioni), Palermo (32,3 milioni).”

Il format

Ogni tappa di “Italian Cruise Day in tour” si svilupperà in una mezza giornata di confronto e dibattito, aperta a amministratori pubblici, rappresentanti di enti e associazioni, operatori locali della crocieristica, del turismo, sui temi crocieristici di interesse per i singoli territori ospitanti.

I vari appuntamenti si apriranno con una presentazione di Francesco Di Cesare – presidente di. Risposte Turismo – con dati aggiornati sulla crocieristica e aspetti qualitativi relativi ai singoli territori per proseguire con due tavole rotonde e momenti dedicati al business networking.

La prima tappa: venerdì 7 marzo a Monte Argentario

Il tour partirà venerdì 7 marzo a Monte Argentario (sede la Casa del Popolo, a partire dalle 10), con un evento organizzato in collaborazione con la locale amministrazione comunale e PortArgentario

Due le tavole rotonde in programma dedicate, rispettivamente, alla sfida dell’accoglienza e alla necessità di investire in infrastrutture.

I successivi appuntamenti già in agenda nel 2025

Italian Cruise Day in tour proseguirà con tappe a Chioggia, Portoferraio e Ancona. Per restare aggiornati sull’iniziativa, e sapere dove saranno organizzati altri incontri, è possibile consultare il sito di Risposte Turismo.

La partecipazione all’Italian Cruise Day in tour è possibile previa registrazione sul sito di Risposte Turismo, nella sezione “forum”, “Italian Cruise Day in tour” (informazioni e approfondimenti su https://www.risposteturismo.it/italian-cruise-day-in-tour/; @Twitter; @Linkedin).

L’attenzione di Risposte Turismo ai porti crocieristici del Paese

“Italian Cruise Day in tour” si inserisce tra le attività di Risposte Turismo dedicate ai porti crocieristici del Paese per i quali, negli anni, la società ha realizzato numerosi studi e ricerche. Un impegno che caratterizza da sempre la società e che, nell’ambito dell’Italian Cruise Day – l’appuntamento di riferimento in Italia ideato e organizzato da Risposte Turismo e in programma quest’anno a Catania venerdì 24 ottobre, si è concretizzato nell’iniziativa “La Casa dei Porti Crocieristici”, spazio informativo, di scambio e di discussione a disposizione dei terminal crocieristici e di supporto al loro operato.