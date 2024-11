La Asl replica al sindaco: “Presto ulteriori rinforzi per l’assistenza dei medici di base”

Grosseto. Con riferimento alle dichiarazioni del sindaco di Sorano Ugo Lotti, l’Azienda Usl Toscana sud est precisa che “l’impegno per aumentare i giorni di presenza dei medici di medicina sta proseguendo e che la situazione attuale è provvisoria. Continuano i contatti con i medici per aumentare la copertura su tutti i cinque giorni settimanali in questa fase. Il tutto è stato anche rappresentato in recenti scambi avvenuti fra la Asl e l’amministrazione comunale. Riguardo alle dotazioni tecniche degli ambulatori, si precisa che queste sono in carico ai medici incaricati che possono provvedere alla richiesta di incentivi per ulteriori servizi di segreteria”.

“Con riferimento alla situazione del tetto del distretto sanitario, immobile di proprietà condivisa fra amministrazione comunale ed Asl, a seguito dei sopralluoghi congiunti effettuati nel mese di marzo, sono emersi ulteriori interventi necessari rispetto a quanto preventivato inizialmente. Il progetto, comprendente anche il rinforzo strutturale, è stato sottoposto al Comune di Sorano a fine agosto per i necessari provvedimenti di copertura delle spese aggiuntive. Dopo alcuni solleciti, si è ottenuta risposta nei primi giorni di ottobre – termina la nota della Asl –. Tuttavia, le condizioni meteo da allora non hanno consentito l’apertura del cantiere che impone la rimozione e il rifacimento della copertura. Si rende noto che l’attuale ponteggio e le strutture per la messa in sicurezza dell’immobile sono tutte in carico all’Azienda Usl Toscana sud est”.