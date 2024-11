Il Comune sostiene gli eventi invernali delle Pro Loco: ecco il bando per i contributi

Grosseto. È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per iniziative ed eventi invernali per l’anno 2024 delle associazioni Pro loco con sede nel territorio comunale di Grosseto, al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-gare-turismo/.

Le domande dovranno pervenire, utilizzando il modello allegato al bando, direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Grosseto, sitiuato in piazza Duomo 1, o tramite pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, entro le 12.00 del 6 dicembre 2024.