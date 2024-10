“Liberi e Forti” si riunisce in assemblea: Anna Filpi confermata presidente

Grosseto. Sabato 19 ottobre, a Grosseto, ha avuto luogo l’assemblea dei soci dell’associazione culturale “Liberi e Forti Grosseto”, che ha sancito di fatto il ripristino delle attività associative interrotte da tempo, confermando all’unanimità dei presenti Anna Filpi quale presidente dell’associazione.

“La presidente, ringraziando i presenti per la fiducia dimostratale con il voto, ha garantito la propria disponibilità a coordinare l’associazione in modo collettivo ed efficace, con l’obbiettivo di rappresentare tutti coloro che vorranno associarsi approfondendo aspetti di interesse condiviso che possano far crescere un dibattito costruttivo intorno alle grandi questioni e ai temi che, partendo dal territorio, arrivino ad affrontare l’attualità politica e culturale del mondo circostante – si legge in una nota dell’associazione -. La presidente ha poi proposto e fatto votare i nomi di alcuni soci per ricoprire gli incarichi di segretario, tesoriere e addetto stampa. Sono inoltre state proposte dai presenti una serie di iniziative di interesse culturale e sociale, fra le quali un’iniziativa benefica di raccolta fondi da programmare ed organizzare nella prossima assemblea”.