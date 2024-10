Digitalizzazione e sostituzione reti, AdF investe oltre 2,2 milioni: “Benefici per i cittadini”

Roccastrada (Grosseto). Oltre 2,2 milioni di euro di investimenti strategici per il futuro di Roccastrada e del suo territorio, interventi targati Pnrr, che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU.

Sono quelli che interessano la rete idrica del territorio di Roccastrada, progettati da AdF in accordo con l’amministrazione comunale, suddivisi in diversi ambiti: telecontrollo, distrettualizzazione, monitoraggio delle pressioni di rete, rilievi di reti e modelli, ricerca e riparazione di perdite, noise logger e strumenti di ricerca di perdite, bonifiche e sostituzione di contatori. Il tutto con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità.

“I lavori previsti nel comune di Roccastrada rientrano in un progetto complessivo di 42 milioni di euro, finanziati grazie al Pnrr – spiega il presidente di AdF, Roberto Renai –, dato che siamo stati bravi ad accaparrarci questo bando. Ci saranno degli interventi che creeranno inevitabili disagi alla viabilità, ma in compenso i cittadini roccastradini avranno grandi benefici in termini di risorsa idrica”.

“Il Pnrr ci consente un grande sviluppo in tecnologia – dichiara Piero Ferrari, amministratore delegato di AdF – e ci consegna la capacità di essere innovativi. Anticipare un problema significa anche pianificare al meglio la sua risoluzione”.

“Ringrazio AdF per questo intervento – dichiara il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola -. Il territorio di Roccastrada è molto fragile dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico, dato che è un comune molto vasto. Già 2 anni fa AdF ha investito un milione e mezzo per mitigare i disagi e adesso, grazie ai finanziamenti del Pnrr, andremo ad ammodernare e a bonificare la rete idrica, migliorando la distribuzione dell’acqua ai cittadini”

“Il progetto di Roccastrada prevede la distrettualizzazione della rete idrica, la sostituzione delle condotte ammalorate, l’installazione di contatori intelligenti, per offrire dati sempre più precisi ai nostri utenti – aggiunge Alessio Giunti, responsabile tutela risorsa idrica di AdF -, e la digitalizzazione della rete. Roccastrada è stato uno dei primi territori in cui sono iniziati i lavori finanziati dal Pnrr e faremo più interventi, alcuni dei quali sono già terminati”.

“La sostituzione delle condotte è un progetto particolare – sottolinea Sergio Rossi, responsabile sviluppo infrastrutture di AdF -. E’ stato fatto uno studio sulla rete idrica che ci ha fatto capire i punti più critici così da stabilire gli interventi prioritari. Nel comune di Roccastrada, lavoreremo sia nel capoluogo che nelle frazioni: si tratta del territorio, insieme a Manciano, in cui ci sono più chilometri di condotte. Entro il 2024 qui porteremo a termine circa una decina di interventi. Chiediamo scusa ai cittadini per i disagi, che comunque si trasformeranno in benefici”.

Gli interventi

Tanti gli interventi previsti nel masterplan. Complessivamente, tra telecontrollo e distrettualizzazione nel triennio 2024 – 2026 sono previsti investimenti per 165mila euro, con 194,88 chilometri di rete distrettualizzati a fine progetto.

La distrettualizzazione consiste nel delimitare porzioni della rete idrica (distretti) a cui sono associate rilevazioni di portata e pressione, con lo scopo di monitorare efficacemente la rete, individuare preventivamente le perdite, ridurre i disagi per i cittadini in caso di lavori, migliorare la gestione e la manutenzione della rete. Alcuni interventi sono già stati portati a termine e hanno interessato le località di Sassofortino, Montemassi e Montelattaia e i serbatoi Il Terzo, La Pieve e Le Querce.

Tra quelli previsti, uno dei più importanti interessa il nodo Aratrice: qui verranno installati due riduttori di pressione statici, capaci di diminuire la pressione in rete e quindi evitare pressioni di esercizio elevate, riducendo il numero di perdite e aumentando la vita utile delle condotte. Vi sono poi anche i noise logger: dispositivi che si posizionano sui tubi e registrano il rumore notturno delle eventuali perdite che, grazie ad una piattaforma intelligente, vengono prelocalizzate. Per quanto riguarda l’installazione dei nuovi misuratori smart, il parco contatori di Roccastrada ha il 95% di contatori smart già installati e il restante 5% verrà sostituito a breve.

Oltre 1,7 milioni sono dedicati alle bonifiche di rete, previste lungo la Strada Provinciale 8 Meleta, in via Ingegnere a Sticciano Scalo, in via del Diaccialone a Ribolla, in località Tisignana sull’adduzione al serbatoio per Roccastrada, via Traversa del Toro a Sticciano, via del Sughereto (rete rurale), in località Sassoscritto, ed infine l’adduzione per il serbatoio di Montemassi e via di Lattaia.

Per consentire la realizzazione dei diversi interventi potrebbero essere necessarie modifiche alla viabilità che seguiranno il procedere dei lavori; potrebbe inoltre essere richiesta la programmazione di chiusure di flusso che, una volta definite a seconda dell’andamento dei cantieri, saranno tempestivamente comunicate tramite i consueti canali AdF. Trattandosi di interventi strategici per il futuro del territorio, è fondamentale il gioco di squadra tra tutti i soggetti coinvolti. AdF e l’amministrazione comunale di Roccastrada ringraziano fin da ora tutti i cittadini per la preziosa collaborazione durante l’apertura dei cantieri e l’esecuzione dei lavori, grazie ai quali il territorio potrà contare su infrastrutture all’avanguardia a servizio di tutta la comunità.

Per rimanere aggiornati su lavori in corso e sulle manutenzioni programmate e straordinarie è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi basta cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.