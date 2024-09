“Stop alle aggressioni al personale sanitario”: l’opposizione presenta una mozione

Gavorrano (Grosseto). “Quest’estate è stata contrassegnata da troppe aggressioni all’interno delle strutture ospedaliere. Episodi che purtroppo si sono verificati anche sul nostro territorio”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“Tanto per citare qualche numero, che certamente aiuta a comprendere meglio la preoccupante situazione, nel 2022 nell’intera area vasta Toscana sud est si sono verificati 212 episodi di aggressione verbale e 73 episodi di aggressione fisica. Nel 2023 sono stati registrati 442 episodi di aggressione verbale e 144 episodi di aggressione fisica. Il 2024, in questo primo semestre, conferma il preoccupante trend – continua la nota -. Da tempo il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale è impegnato ad ascoltare l’allarme del personale sanitario e ha portato la questione sul tavolo del Consiglio stesso per numerose volte da inizio legislatura. Adesso la misura è colma ed è responsabilità dell’intera collettività occuparsi del problema. I nostri ospedali devono essere sicuri per tutti: dai pazienti ai medici”.

“Il gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia ha presentato una mozione che chiede alla Giunta Giani di individuare i reparti più a rischio, aumentando la vigilanza armata ed introducendo un più capillare sistema di videosorveglianza – prosegue il comunicato -. Con ferma convinzione abbiamo presentato un’analoga mozione in Consiglio Comunale perché riteniamo serva una presa di coscienza di tutti riguardo al problema e per verificare in modo particolare la situazione del polo ospedaliero di Grosseto. Ci auguriamo ovviamente che il centrosinistra sia disponibile ad aprire una discussione comune per superare questa gravissima criticità”.

“La prima firmataria della mozione è la nostra Chiara Vitagliano, eletta nel gruppo ‘Noi, per Gavorrano!‘ – termina la nota – in quota Fratelli d’Italia”.