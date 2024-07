Orbetello, Simiani: “Subito risorse straordinarie per salvare la laguna”

Grosseto. “Oggi, insieme alla delegazione del Partito Democratico di Orbetello, sono andato a verificare lo stato della laguna. La situazione è veramente difficile e ormai compromessa. L’acqua è marrone sia a levante che a ponente e le ultime zone dove ancora vive la fauna marina sono pochissime. Per questo motivo, d’accordo con il mio partito, ho fatto visita al sindaco di Orbetello, chiedendogli di attivare ogni percorso possibile per richiedere risorse straordinarie per questa emergenza. Le risorse sono necessarie sia per ristorare l’ente delle spese sostenute, sia per salvaguardare le imprese che hanno subito danni economici, soprattutto nel settore della pesca e in quello turistico”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani.

“Mercoledì, durante il question time alla Camera, chiederò formalmente di accelerare l’iter della proposta di legge del consorzio e, allo stesso tempo, di sollecitare il Ministero dell’ambiente a destinare le risorse straordinarie assolutamente dovute a questo territorio, vista l’emergenza che si sta vivendo in questi giorni a Orbetello”: conclude Marco Simiani.