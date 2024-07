Incidente mortale sul lavoro: l’associazione Toffolutti per la sicurezza sui luoghi di lavoro partecipa al Consiglio comunale

Massa Marittima (Grosseto). Ancora una morte bianca, questa volta a Massa Marittima: giovedì 18 luglio il paese è stato purtroppo teatro di un incidente mortale sul lavoro in un cantiere privato, un episodio che ha sconvolto la città del balestro e profondamente colpito tutte le forze politiche in Consiglio comunale. Mentre le cause sono in corso di accertamento, durante la seduta del Consiglio comunale di ieri, 25 luglio, il sindaco Irene Marconi ha invitato ad intervenire l’associazione Ruggero Toffolutti, per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

È intervenuta in sala Valeria Parrini, presidente onoraria e socia fondatrice dell’associazione, madre di Ruggero, vittima del lavoro, giornalista, cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

“La cultura della sicurezza – ha affermato la Parrini Toffolutti – è carente e va coltivata. Lavoriamo molto su questo, a partire dalle scuole, con strumenti diversi, laboratori sulla percezione del rischio, sport, fotografia, mostre, teatro e altro ancora. Ma quella mancanza non può diventare un alibi imprenditoriale, sindacale, istituzionale, politico per mettere in secondo piano le responsabilità del profitto, del mercato, del risparmio, della precarietà che sono ancor più pesanti”.

“E’ fondamentale – ha aggiunto la presidente – rafforzare il diritto di dire ‘No, questo lavoro non lo faccio e nessuno può obbligarmi perché ho protezioni sociali e legislative adeguate e non posso essere licenziato o discriminato per questo rifiuto’. Grazie per averci voluto con voi” ha concluso la fondatrice del gruppo.

“Una voce autorevole su un tema delicatissimo e purtroppo di grande attualità – ha commentato il sindaco –. Per questo abbiamo invitato l’associazione Toffolutti. Il Consiglio comunale è il nostro momento istituzionale, l’occasione per un confronto proficuo tra tutti i rappresentanti della nostra comunità. Abbiamo scelto questa cornice per esprimere in forma ufficiale il nostro cordoglio per la morte di Salah Othaman, lavoratore di 54 anni che lascia una moglie e due figli, ma anche per sollecitare tutti i nostri concittadini ad operare scelte sulla sicurezza, a partire anche dai piccoli gesti quotidiani. La nostra storia mineraria ci racconta tanti episodi di morti bianche, fra cui la più eclatante: la strage di Ribolla del 4 maggio 1954, 70 anni fa. Dopo tutti questi decenni registriamo ancora, purtroppo, un’incidenza altissima di morti sul lavoro, segno che la cultura della prevenzione ha bisogno di diffondersi in maniera maggiormente capillare fra imprese, committenti, e lavoratori stessi”.

“Apprezzo le sollecitazioni dei consiglieri – conclude il sindaco Irene Marconi – circa la proposta di diffusione massima di queste tematiche, anche a partire dalle scuole del territorio, e li ringrazio quindi per la partecipazione proprositiva”.

Nella foto: i consiglieri comunali riuniti in seduta e Valeria Parrini, presidente onoraria e socia fondatrice dell’associazione Ruggero Toffolutti, durante il suo intervento