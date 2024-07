Oneri concessori area Pip La Stecca: il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

Grosseto. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar della Toscana che ha ritenuto sussistente il credito del Comune di Grosseto nei confronti della società Pix Development, ammontante a 146mila 599 euro a titolo di oneri di urbanizzazione primaria nell’ambito del consorzio area Pip “La Stecca”.

Si tratta della realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale inserito su un lotto nel comparto richiamato. In particolare, la società Pix Development contestava il fatto che il Comune di Grosseto non aveva diritto a richiedere nuove somme a titolo di oneri concessori, in quanto già versati dalla società cui la Pix era subentrata nella proprietà del lotto.

Il Consiglio di Stato ha invece confermato la legittimità dell’operato del Comune di Grosseto sancendo in modo definitivo l’obbligo del versamento di quasi 150mila euro da parte della società appellante.

Il percorso legale è impreziosito dal fatto che la procedura è stata interamente seguita all’interno dell’ente, tramite l’avvocatura.