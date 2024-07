Musica, teatro, laboratori e “Golden Night”: lungo weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ancora un fine settimana ricco di appuntamenti a Castiglione della Pescaia, per tutti i gusti ed in ogni frazione. Dal sacro al profano, dal divertimento in spiaggia per grandi e bambini al teatro, dalla grande musica all’archeologia.

Si parte giovedì 25 luglio, la mattina dalle 9 alle 11, alla Green Beach sulla spiaggia di Levante di Castiglione della Pescaia, con “Bandiera Blu, al mare in sicurezza“, l’evento divulgativo con dimostrazioni pratiche di primo soccorso e laboratori per ragazzi in occasione del World Drowning Prevention Day.

Alle 20, in via Pantaneto a Vetulonia, la “Pastasciutta antifascista” organizzata dalla sezione Anpi “Marino Armellini” per ricordare la caduta del fascismo.

Alle 21, a Tirli, la processione di Sant’Anna in notturna, con partenza ed arrivo dalla chiesa di Sant’Andrea.

Alle 21.15 un nuovo evento in notturna al giardino Viaggio di Ritorno. Dopo il successo di “Cacciatori di Stelle” arriva “Una Notte al Giardino”, un viaggio attraverso l’arte, le immagini e il suono nella visita guidata al parco d’arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti insieme all’artista. Sarà una visita in notturna accompagnata da performances sonore del percussionista Jacopo Pisapia e brindisi tra gli olivi con i vini di Casale Pozzuolo.

Venerdì 26 luglio appuntamento alla Green Beach di Castiglione della Pescaia alle 10.30 con i Tartalab di tartAmare. Il laboratorio per bambini propone una giornata all’insegna dell’arte con la realizzazione di acquerelli in riva al mare.

In centro la sera ci sarà la “Golden night”. La Notte bianca cambia colore e diventa dorata per l’appuntamento più scintillante e glamur dell’estate, a partire dalle 20, con musica live per le vie del centro. Naturalmente l’invito è ad indossare qualcosa di dorato.

A Punta Ala, la musica sarà protagonista con la rassegna “SognAla” 2024. Alle 21.30 in piazza delle Bandiere il concerto degli artisti dell’Accademia del Maggio musicale fiorentino.

Sabato 27 e domenica 28 luglio è tempo di “Vertical Summer Tour”. Dalle 9 alle 21, sulla spiaggia Maristella tante attrazioni, animazione, sport, musica e talent radiofonici in compagnia di Radio Deejay.

Alle 21.30 di sabato, in piazza Solti, per la rassegna teatrale “Cose di Spettacolo” arriva il Teatro della Cooperativa di Antonello Taurino con “(s)permaloso… quattro risate sull’infertilità maschile”. Un esilarante spettacolo comico che affronta non solo il tema dell’infertilità, ma anche il senso ultimo della paternità. A seguire degustazione di vini del territorio a cura di Bacco in Toscana.

A Tirli appuntamento con “Idea Musica”, una serata di ballo in piazza a partire dalle 21 in piazza del Popolo.

A Punta Ala una serata per famiglie con Anima Scenica, che alle 21.30 propone “Pirati”.

Arte e cultura saranno protagoniste domenica 28 luglio, con il laboratorio per bambini “Nella bottega dell’orafo Larth” al MuVet di Vetulonia. Le botteghe orafe di Vetulonia sono famose in tutto il mondo etrusco, in particolare per la realizzazione di gioielli unici decorati con l’innovativa tecnica del pulviscolo. I bambini, dopo una breve visita dedicata agli ori di Vetulonia, realizzeranno i loro personali gioielli, sperimentando la tecnica dello sbalzo. Appuntamento alle 10.30 o alle 17.

Alle 18 visita guidata al giardino Viaggio di Ritorno.