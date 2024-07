Laguna, Alternativa: “Rammaricati per il mancato confronto con Giani, Comune incapace”

Orbetello (Grosseto). “Siamo rammaricati per la mancata possibilità di un confronto del gruppo Alternativa con il Presidente Giani“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Alternativa, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Orbetello.

“In un momento così drammatico per la nostra città non ci è dato modo di poter esprimere le nostre preoccupazioni e le nostre proposte al presidente della Toscana, il quale invece ha deciso, e la cosa non avrebbe escluso l’altra, di incontrare chi non è neanche seduto in Consiglio comunale – continua la nota -. Ma il mancato confronto con l’unico gruppo consiliare di minoranza crediamo sia un’occasione persa. Alternativa Orbetello, che rappresenta circa 2000 cittadini, è costantemente impegnata a fare opposizione ad una Giunta e ad una maggioranza sprovveduta che sta inanellando un errore dietro l’altro e il nostro spirito è quello di collaborare con tutti coloro che a questo modo di governare Orbetello si oppongono. Se da parte di altri tale spirito, però non sussiste, ce ne faremo una ragione, ma Alternativa Orbetello, in ogni caso, alle prossime elezioni comunali sarà presente”.

“Pertanto invitiamo tutte le forze del centrosinistra a fare fronte comune per contrastare efficacemente questa amministrazione totalmente fallimentare. Il ruolo di un vero sindaco non è quello di farsi foto celebrative, deve invece partire, andare a Firenze e a Roma, là dove la sua maggioranza di governo ha tolto 28 milioni della bonifica della laguna – termina il comunicato –. Dove sono finiti quei soldi? Potremmo chiederlo all’assessore all’ambiente, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia”.