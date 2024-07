“Verità per Giulio Regeni”, l’opposizione: “Il sindaco ripristini lo striscione sulla facciata del Comune”

Follonica (Grosseto). “Giulio Regeni fu ucciso in Egitto nel febbraio 2016 mentre svolgeva un lavoro di ricerca sui sindacati che si oppongono al regime del Cairo. Per questo, da anni sulla parete del palazzo comunale si trovava uno striscione per chiedere ‘Verità per Giulio Regeni'”.

A dichiararlo, in un comunicato, sino i gruppi di opposizione nel Consiglio comunale di Follonica: Follonica a Sinistra, Partito Democratico, Lista Andrea Pecorini.

“La città di Follonica ha sempre supportato questa battaglia di verità e giustizia – continua la nota -. A dimostrazione di questo, il 23 dicembre 2020 si svolse sotto il palazzo comunale una manifestazione per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni e Patrick Zaki, due vittime del regime autoritario del generale Al-Sisi, che da oltre un decennio governa l’Egitto. L’Italia e l’opinione pubblica internazionale sono ancora in attesa della verità su quella tragedia. Rifiutiamo pertanto qualsiasi soluzione distante da una verità accertata e riconosciuta in modo indipendente, da raggiungere anche con il prezioso contributo delle donne e degli uomini che in Egitto provano ancora a occuparsi di diritti umani”.

“‘Verità per Giulio Regeni” è diventata la richiesta di tanti enti locali, dei principali Comuni italiani, delle università e di altri luoghi di cultura del nostro Paese, che hanno esposto striscioni simili, non solo per chiedere a tutti l’impegno per avere la verità sulla morte di Giulio, ma anche per esprimere vicinanza verso la famiglia di Giulio – prosegue il comunicato -. Nei giorni scorsi lo striscione è stato rimosso dalla facciata del Comune di Follonica per essere sostituito da un altro striscione. Considerata l’importanza della campagna di Amnesty ‘Verità per Giulio Regeni’, come consiglieri di opposizione abbiamo deciso di porre una domanda di attualità al sindaco, alla Giunta e ai consiglieri delegati, chiedendo di sapere quali siano i motivi della rimozione dello striscione, se esso sia stato rimosso temporaneamente o se si tratta di una rimozione permanente”.

“Chiediamo infine al sindaco e ai suoi consiglieri di ripristinare lo striscione e, visto che spesso la destra si riempie la bocca di italianità e patriottismo – termina la nota -, di prendere una posizione netta e sostegno della memoria di un giovane ricercatore italiano torturato fino alla morte”.