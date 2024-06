Il presidente della Società astronomica italiana ospite all’osservatorio

Grosseto. Venerdì 28 giugno l’osservatorio astronomico di Roselle avrà come ospite d’eccezione il presidente della Società astronomica italiana, il professor Roberto Buonanno, docente di Astronomia ed Astrofisica all’Università di Roma Tor Vergata.

Già direttore dell’osservatorio astronomico di Teramo dell’Istituto nazionale di astrofisica, Buonanno è uno tra i più grandi astronomi italiani che hanno contribuito alla nascita di Inaf e del telescopio nazionale Galileo; ha pubblicato oltre 250 lavori su riviste internazionali e 4 libri a carattere storico e scientifico, un asteroide porta il suo nome: 73465 Buonanno.

L’argomento affascinante trattato sarà lo spaziotempo ed il paradosso di Zenone.

Seguiranno, “meteo permettendo”, le osservazioni della volta celeste tramite i telescopi in giardino e/o dalla cupola, in caso contrario sarà proiettata la volta celeste in tempo reale al maxischermo in alta risoluzione e l’astrofisico risponderà ad ogni domanda con aneddoti e curiosità.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com