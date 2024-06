Militari dell’Aeronautica morti in un incidente, il cordoglio dell’Ugl: “Pieni di tristezza”

“L’incidente che ha visto morire due militari dell’Aeronautica in servizio al 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (Bari) in uno scontro frontale tra due auto sulla strada del Pollino, a Grosseto, ci riempie di profonda tristezza”.

E’ quanto dice con commozione il segretario regionale dell’Ur Basilicata, Florence Costanzo, per la quale, “nell’incidente il tenente pilota Riccardo Latino di Matino (Lecce) e il primo maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci di Matera sono morti entrambi al volante delle rispettive vetture. Nell’incidente sono rimasti feriti altri quattro militari che erano a bordo di uno dei due mezzi coinvolti e che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati nei vicini ospedali di zona.

Il maresciallo materano Guglielmucci, da noi molto conosciuto, era presidente della Asd Rocco Scotellaro Matera, storica società sportiva lucana insignita nell’anno 2022 della stella d’oro a società. Tutti facevano parte di un gruppo arrivato in città dalla base di Gioia del Colle: ai feriti dall’Ugl Basilicata l’augurio di pronta e celere guarigione. Resta oggi nei nostri cuori il magone della giornata triste per la Basilicata e Puglia che perde due suoi figli. E’ anche nostro un grande dolore per le due vite spezzate che lavoravano per la sicurezza del nostro Paese”.

“Voglio esprimere – conclude Costanzo – le mie più profonde condoglianze, la vicinanza e l’affetto dell’intera Unione regionale Basilicata alle loro famiglie e alle due comunità di Matera e Matino (Lecce”.