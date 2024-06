Verso le amministrative: ultima assemblea con Scarlino Futura prima del voto

Scarlino (Grosseto). La lista civica Scarlino Futura organizza l’ultima assemblea pubblica prima del voto dell’8 e il 9 giugno, quando si deciderà chi amministrerà il Comune di Scarlino.

Per i cittadini sarà l’occasione per confrontarsi con il candidato sindaco Monica Faenzi e con i candidati consiglieri comunali, proprio a pochi giorni dalla scadenza elettorale.

La riunione è in programma lunedì 3 giugno alle 21 alla ex sala Combattenti di Scarlino Scalo, in via Matteotti 25.

La lista Scarlino Futura invita tutti a partecipare.