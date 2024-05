Verso le amministrative: “Incontriamoci!”, Pecorini lancia la campagna di ascolto

Follonica (Grosseto). Tutti uniti per sostenere Andrea Pecorini. La campagna elettorale entra nel vivo per il candidato a sindaco di Follonica Andrea Pecorini, che “corre” ormai dalle primarie di marzo in un crescendo di appuntamenti ed eventi.

In questi ultimi giorni è iniziato il tour “Incontriamoci!” al quartiere Cassarello, che porterà Pecorini ad ascoltare cittadine e cittadini dei vari quartieri; poi l’inaugurazione del circolo del Partito Democratico, alla presenza del segretario del Pd regionale Emiliano Fossi e dell’onorevole Marco Simiani. Infine domenica scorso, a Follonica è arrivato il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, con il quale Pecorini ha incontrato alcuni titolari delle strutture ricettive di Pratoranieri.

“Il nostro è un progetto importante che punta a far vivere a Follonica il grande sviluppo che merita“, ha detto Pecorini, i cui prossimi appuntamenti saranno martedì 7 maggio, alle 10.00, a Salciaina, e venerdì 10 maggio, alle 18.00, al parchino “Enrico Berlinguer”, nella zona 167.

Nella foto del circolo Pd (In alto): Emiliano Fossi è a destra di Pecorini, a sinistra c’è Giacomo Termine

Nella foto della visita (in basso): Antonio Mazzeo e il primo sulla sinistra