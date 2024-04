L’accoglienza si fa arte: in centro torna “Centro commerciARTE naturale”

Orbetello (Grosseto). Il Centro commerciale naturale di Orbetello propone tante iniziative primaverili legate all’arte nelle sue più variegate forme trasformando, dal 24 aprile al 31 maggio, il centro storico in una galleria d’arte diffusa con la nuova edizione di “Centro commerciARTE naturale”.

Dopo il successo delle scorse edizioni, il Centro commerciale naturale lagunare torna a proporre l’arte come forma di accoglienza: «Anche quest’anno – spiegano gli organizzatori – l’Associazione commercianti del centro storico di Orbetello ha voluto concentrarsi durante un periodo della primavera su degli eventi legati all’arte. Ci trasformeremo di nuovo in quello che abbiamo chiamato in senso anche un po’ ironico in un Centro commerciARTE naturale. Siamo fermamente convinti che questi piccoli “inserti artistici” rappresentino anch’essi un segno di accoglienza e un valore aggiunto per tutti quei turisti o cittadini che, oltre alla natura, allo shopping e al buon cibo, abbiano interesse a dedicare una parte del loro tempo all’arte».

«Perlomeno questa è stata l’esperienza delle scorse edizioni – fanno sapere dal Centro commerciale naturale lagunare – e le conferme sono arrivate dai moltissimi giudizi positivi, dai suggerimenti e, perché no, anche da alcune critiche costruttive che abbiamo ricevuto. Il tutto andrà poi ad integrarsi con quelle che saranno altre iniziative promosse dall’amministrazione comunale o da altre organizzazioni locali. Ringraziamo per il supporto i nostri sponsor: Banca Tema, Maremma Ltd, Golf Club, Biscottificio La Botte, dal Sardo, Provveditore vini, Generali Grosseto»

«Un ringraziamento particolare va poi a Clara Divizia per averci ispirato e supportato nella mostra di Adriano Pompa, ad Angela ed Emanuela della Galleria Orler, a Giuliano Adorno, al quale abbiamo offerto il supporto del Centro commerciale naturale per l’Orbetello Piano Competition 2024. La struttura organizzativa, curata dal maestro Giuliano Adorno, è già ben collaudata e non avrebbe bisogno di presentazioni. L’impegno della nostra associazione sarà quindi rivolta ad avvicinare sempre più cittadini, turisti ed operatori a questo evento sensibilizzandoli sull’importanza e l’impatto che un tale festival può avere sul nostro territorio. E qui sì, a buon motivo, possiamo veramente parlare di “echi internazionali”: questa edizione vedrà infatti la partecipazione di ben 180 tra giovanissimi e meno giovani pianisti provenienti da tutti i Paesi del mondo, accompagnati chiaramente da genitori, insegnanti o amici. E per questo che siamo convinti che avere tra le vie del nostro centro storico un così grande numero di nuovi visitatori porti non solo un ritorno d’immagine, ma abbia anche un benefico impatto economico sulle nostre attività».

«Un ultimo, ma non meno importante riconoscimento – conclude il Centro commerciale naturale –, va all’amministrazione comunale di Orbetello per il costante supporto che ci arriva attraverso il lavoro dell’assessore alla cultura, turismo e commercio, Maddalena Ottali. Ringraziamo l’assessore che continua a credere in queste nostre iniziative e con la quale si è creata una sinergia, grazie a cui l’amministrazione è divenuta elemento integrante dei nostri eventi con interventi costruttivi e propositivi».

Il programma

Nello specifico il programma comprende: