Nasce “Sèc moda”: ecco il corso di formazione sartoriale

Grosseto. Presentato questa mattina in municipio “Sèc moda”, corso di formazione sartoriale di base promosso dalla cooperativa Solidarietà è crescita e dal laboratorio Creavi con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il patrocinio del Comune di Grosseto.

Il corso

Si tratta di 300 ore totali tra lezioni frontali in aula e stage. Dieci i posti disponibili. Il tutto è rivolto a neet, disoccupati/inoccupati, appartenenti a categorie protette e donne in stato di fragilità. Ha come obiettivo quello del loro inserimento lavorativo in aziende del settore.

“Chi parteciperà a quest’iniziativa – spiegano l’assessore al sociale, Sara Minozzi, e la presidente della Consulta per la disabilità Valentina Corsetti – potrà acquisire delle competenze specifiche grazie all’impegno offerto da professionisti del settore che hanno deciso di supportare il progetto. Si tratta di un modello da seguire. Un esempio virtuoso di inclusione e cooperazione tra le associazioni”.

I moduli di studio andranno da nozioni su confezione e utilizzo delle macchine sino alla sicurezza sul lavoro, passando per conoscenze di base all’approccio di vendita e la conoscenza dei tessuti filati, accessori e macchinari.

Sono partner dell’iniziativa il centro antiviolenza Olympia de Gouges, Fais jeans e Fleurs atelier.

Per informazioni è possibile scrivere all’e-mail creavi21@gmail.com o telefonare al 32.94717884.

Nella foto in alto, da sinistra a destra: Patrizia Passalacqua, Carlo Vellutini, Roberto Aluigi e Paolo Martini.

In basso, da sinistra a destra: Sara Minozzi, Valentina Corsetti, Debora Caramelli, Marzia Fidanza.