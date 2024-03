Musica e solidarietà: “Pierino e il lupo” in scena al Teatro Moderno

Grosseto. Una celebre favola musicale per tutte le età, un attore-musicista noto al grande pubblico che si distingue per la sua poliedricità, un vulcanico direttore d’orchestra diventato il preferito di tanti big della musica italiana, un’orchestra sinfonica con 30 elementi.

È “Pierino e il lupo“, che andrà in scena venerdì 15 marzo alle 21 al Teatro Moderno di Grosseto (preceduta da una doppia matinée per gli studenti, già sold-out) con la voce recitante di Stefano Fresi e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, diretta da Enrico Melozzi. È un evento della rassegna “La voce di ogni strumento” di Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

I biglietti per lo spettacolo serale sono in vendita online sulla piattaforma Ticketgate al link https://www.ticketgate.it/event/s-prokofieff-pierino-e-il-lupo/ (per informazioni: cell. 339 7960148; e-mail agimus.grosseto@agimus.it; www.agimusgrosseto.it) e al botteghino del Teatro Moderno la sera dello spettacolo dalle 18. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Meyer, che opera a favore dell’ospedale pediatrico fiorentino, per un progetto di ricerca neuro-oncologica in ricordo di Maria Sole.

Stefano Fresi

Stefano Fresi (Roma, 1974) ha raggiunto la popolarità con la fiction Rai “Un medico in famiglia” (2004) e il film “Romanzo criminale” di Michele Placido (2005). Nel 2014 è stato candidato al David di Donatello come miglior attore non protagonista per il ruolo interpretato nel film “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia, nel 2016 ha vinto il premio internazionale “Vincenzo Crocitti” come miglior attore cinematografico e nel 2029 è stato premiato con il Nastro d’argento come miglior attore di commedia per il film “C’è tempo” di Walter Veltroni (2019). Artista poliedrico, è stato – tra le altre interpretazioni – la voce di Pumbaa nel film Disney “Il re leone”, ha composto il jingle della Rai in onda dal 2010 e nel 2021 ha affiancato Roberto Bolle nel programma televisivo “Danza con me” in onda su Rai1.

Enrico Melozzi

Il direttore d’orchestra Enrico Melozzi (Teramo, 1977) ha composto opere liriche, sacre, colonne sonore per film e spettacoli teatrali. Come autore di colonne sonore per il cinema ha vinto il Nastro d’argento e il “Best foreign language award” al New York Short Film Festival per il corto “Il gioco” di Adriano Giannini. Da anni dirige l’orchestra al Festival di Sanremo per le interpretazioni di celebri artisti come Noemi, Achille Lauro, i Pinguini Tattici Nucleari, Gianluca Grignani, Mr. Rain, Giusy Ferreri e i Måneskin, vincitori dell’edizione 2021 con “Zitti e buoni”. Ha arrangiato per Il Volo il singolo “You are my everything (Grande amore)” e collaborato con Niccolò Fabi all’album “Meno per meno”, offrendo una rilettura in chiave sinfonica dei brani del cantautore.

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” è nata nel 1994 per volontà dell’amministrazione comunale e negli anni si è esibita nelle sedi più prestigiose in molte località italiane con ampi consensi di pubblico e critica (da ricordare il tutto esaurito al Teatro Verdi di Firenze nel 2006 e a Milano nel 2008 e 2018), è invitata ai principali festival nazionali, presentando anche prime esecuzioni assolute, e ha collaborato con artisti di fama internazionale. Dal 2004 si è esibita in Romania, Grecia, Germania, Francia, Svizzera e più volte a Vienna, nella prestigiosa Golden Hall del Musikverein. Nel 2012 ha contribuito alla costituzione dell’Orchestra filarmonica di Lucca, di cui è divenuta parte stabile e integrante, iniziando una coproduzione realizzando concerti sinfonici e lirico-sinfonici.

“La voce di ogni strumento”

La rassegna “La voce di ogni strumento” ha il patrocinio del Ministero della Difesa e del Ministero della cultura e il patrocinio delle istituzioni locali (il Comune di Grosseto, la Provincia di Grosseto e la Regione Toscana), la sinergia con le Forze dell’ordine e le caserme militari di stanza in città e in provincia, la collaborazione con tante associazioni, nazionali e locali, il sostegno dei main sponsor Castagneto Banca 1910 e il contributo dei negozi Conad di Grosseto.

L’evento “Pierino e il lupo” è sostenuto anche da Giovanni Benini Srl, Servizi Italia, impresa F.lli Massai, Sistema Srl, Hotel Airone, Tv9, Mobo impianti, Fondazione Atlante e Pluripanel.