Ortopedia, il sindaco: “Basta con questo allarmismo ingiustificato”

Massa Marittima (Grosseto).“Bisogna smetterla di generare questo continuo allarmismo ingiustificato sui servizi erogati dall’ospedale Sant’Andrea”.

A dichiararlo è il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, in replica alle affermazioni di Paolo Mazzocco sull’attività della chirurgia ortopedica.

“E’ un allarmismo che serve solo per alimentare un clima di insicurezza e malcontento, privo di un reale fondamento, con il fine ultimo di mettere in cattiva luce l’operato dell’amministrazione comunale – spiega il sindaco –, facendo leva su un argomento di grande interesse per la collettività, come quello del diritto alla salute”.

“Vorrei rassicurare per prima cosa i cittadini spiegando che non è vero che il Comune rimane in silenzio di fronte al rischio di chiusura dell’attività di chirurgia ortopedica, semplicemente perché tale rischio non c’è – sottolinea ancora Marcello Giuntini –. Siamo a conoscenza da diverso tempo delle dimissioni volontarie di un ortopedico e quando c’è arrivata la notizia del pensionamento del primario, ci siamo subito attivati come amministrazione comunale, ricevendo dalla Asl chiare garanzie sulla continuità del servizio. Quindi, oggi, non ci meraviglia la risposta fornita pubblicamente dall’azienda sanitaria a mezzo stampa che ribadisce tale volontà. Fare politica sulla pelle dei cittadini ricorrendo al catastrofismo provoca l’unico effetto di danneggiare l’immagine pubblica dell’ospedale Sant’Andrea. I primi a criticare questo approccio sono gli stessi operatori sanitari. Il Comune opera in un rapporto costante con la Asl, senza bisogno di fare tanto clamore, con un impegno serio e continuo per la tutela e il potenziamento del presidio ospedaliero e della rete di servizi sul territorio. C’è chi invece è alla continua ricerca di un palcoscenico per attrarre un po’ di attenzione. Del resto, il Tavolo della salute è rimasto con una sola gamba. Era partito con quattro, ma tre le ha perse strada facendo.”

“Concludo che ci saranno importanti novità, sia all’ospedale che sulla sanità territoriale – aggiunge il sindaco Marcello Giuntini – e che il Comune continuerà a vigilare e monitorare la situazione con l’obiettivo di migliorare sempre più il servizio sanitario perché la salute dei cittadini rimane una priorità assoluta.”