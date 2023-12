Epatite C: test gratuito per il personale sanitario dell’ospedale

Orbetello (Grosseto). Oggi giornata di test gratuiti contro l’Hcv per i dipendenti dell’ospedale di Orbetello.

Buona l’adesione del personale presentatosi nell’ambulatorio numero 6 dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Orbetello.

La campagna del Ministero della salute, patrocinata dalla Regione Toscana, consiste in un test di screening che si esegue in pochi minuti e non sono necessarie indicazioni particolari per il suo svolgimento.

Il test utilizzato, comunemente conosciuto come “pungidito”, consiste nel prelievo di una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti-Hcv.

Il campione di sangue viene analizzato in tempo reale, il risultato è comunicato in pochi minuti e viene rilasciato anche in forma cartacea. In caso di positività al test, è necessario recarsi dal proprio medico di medicina generale per la prescrizione del test di conferma che consiste in un prelievo di sangue venoso per la ricerca del materiale genetico del virus (Hcv Rna).

Nel caso in cui anche il test Hcv Rna risultasse positivo, è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico di medicina Generale per essere indirizzati presso il centro specialistico di riferimento per avviare il percorso di cura.