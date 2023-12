“Agostino”: Michele Paoletti presenta il suo racconto in rima per bambini

Scarlino (Grosseto). Torna l’appuntamento settimanale con la rassegna “Un viaggio tra le pagine”: alla biblioteca “Mariotti” di Scarlino sabato 2 dicembre ci sarà Michele Paoletti con “Agostino”. L’incontro è in programma alle 17 e l’ingresso è gratuito. La rassegna letteraria è organizzata dal Comune di Scarlino in collaborazione con Itinera e l’associazione Kore.

«Le storie in rima di Michele Paoletti – spiegano gli organizzatori – appartengono a un particolare ambito della sua produzione poetica pensato appositamente per i bambini. Scritte per i suoi figli, sono storie di formazione legate alla ricerca di sé e all’accettazione dell’altro. Agostino è la prima di queste storie e viene illustrata da Lucia Lodeserto. Quella di Agostino è la vicenda di un piccolo Celestino nato con la pelle verde e per questo tenuto a distanza dagli altri. Il coraggioso Agostino si mette allora in viaggio per trovare degli amici».

A moderare l’incontro sarà Marta Ferri, bibliotecaria della cooperativa Itinera.

Michele Paoletti

Michele Paoletti (17 luglio 1982) è nato e vive a Piombino (Livorno). Si è laureato in Statistica per l’economia all’Università di Pisa. Ha pubblicato le raccolte “Foglie altrove” (Arcipelago Itaca 2020), “Breve inventario di un’assenza” (Samuele Editore 2017), “Come fosse giovedì” (Puntoacapo Editrice 2015) e il racconto in rima per bambini “Agostino” (Pietre Vive, 2022). Collabora con siti e blog letterari e coordina l’associazione culturale “Assaggialibri”, che organizza eventi e presentazioni di libri.