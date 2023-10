Monitoraggio della qualità dell’aria: attivate le centraline in città

Follonica (Grosseto). A Follonica sono state installate le centraline della startup Wiseair, i tre innovativi sensori di particolato, complementari alle stazioni di riferimento Arpa. In particolare, le zone monitorate sono: il centro cittadino, la 167 est e il parco di Ponente.

Il servizio permette ai cittadini e alle cittadine di accedere ai dati e inviare segnalazioni e all’amministrazione di comprendere meglio i fenomeni di inquinamento atmosferico sul territorio tramite analisi ad-hoc.

I sensori, posizionati sul territorio, inviano dati riguardanti le concentrazioni di particolato nell’aria di Follonica. Questi dati sono restituiti all’amministrazione tramite una dashboard dedicata, dalla quale scaricare analisi, grafici e report. Allo stesso tempo ogni cittadino ha accesso ai dati in tempo reale scaricando l’app gratuita “Ido – Wiseair” da tutti gli store.

Link per scaricare l’App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wiseair&gl=US&pli=1

Link per scaricare l’App Ios: https://apps.apple.com/it/app/ido-wiseair/id1489703565

Il dato viene riportato in tempo reale tramite il WiseIndex, un indice qualitativo espresso su una scala da 0 a 100 che identifica tre fasce di valutazione per il PM2.5: fascia verde, gialla e rossa. Il calcolo del Wiseindex e la sua interpretazione sono specificati nel dettaglio nella sezione FAQs dell’App. L’App Wiseair permette anche di inviare segnalazioni riguardo odori molesti in città. Queste segnalazioni vengono elaborate da Wiseair per presentate all’amministrazione e ai cittadini un quadro completo della qualità dell’aria in città.

«Da ieri tutti e tutte abbiamo la possibilità di monitorare la qualità dell’aria di Follonica – dichiara l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri – Abbiamo infatti uno strumento pubblico importante. L’App permette di collegarsi direttamente ad ognuna delle centraline installate e osservare all’istante i dati rilevati. Avere dati certi e trasparenti aumenta la consapevolezza dell’ambiente urbano che viviamo e permette all’amministrazione di assumere decisioni che vadano nella direzione di tutelare e migliorare la qualità della vita a Follonica».