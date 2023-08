Carro funebre trasporta salma con ispezione sanitaria scaduta: fermato dalla Polizia, conducente multato

Orbetello (Grosseto). Singolare controllo degli agenti della Polizia di Stato, che hanno intercettato e fermato, in provincia di Grosseto, un veicolo che trasportava una salma.

Il controllo

E’ stata, infatti, una pattuglia della Polizia Stradale di Orbetello che nei giorni scorsi, approfittando di un momento di calma della circolazione, ha controllato una macchina adibita al trasporto di salme, che percorreva l’Aurelia.

Il suo conducente, che era diretto a Follonica per trasportare una salma, è risultato privo dell’autorizzazione sanitaria necessaria per questo genere di attività, scaduta da oltre un anno, così che i poliziotti non hanno potuto fare altro che contestargli la violazione che prevede una sanzione di oltre 3000, euro oltre all’immediata interruzione del servizio almeno fino al superamento della prescritta ispezione sanitaria.

“Esserci sempre è anche questo, dove le ampie conoscenze professionali, permettono, ai tutori dell’ordine, il controllo di qualsiasi attività si esprima su strada – si legge in una nota della Polizia -; anche la più particolare”.