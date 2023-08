Collacchie, MareScarlino: “Bene nuovo parcheggio, ma bisogna tutelare pedoni”

Scarlino (Grosseto). “Il Consorzio MareScarlino, trascorsi due weekend dall’inaugurazione del nuovo parcheggio di Ponte alle Catene, deve constatare che la nuova infrastruttura ha efficacemente risolto il problema della carenza dei posti auto al servizio della balneazione sia libera che organizzata, nel tratto del litorale scarlinese ricompreso tra Follonica e la foce del canale Solmine”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Roberto Baricci, presidente del Consorzio.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver mantenuto le promesse realizzando il nuovo parcheggio e le opere di manutenzione che rendono pienamente utilizzabile quello attiguo già esistente, oggi al servizio, senza pedaggio, anche di tutti i dipendenti della attività ricettive limitrofe – continua la nota -. Il nuovo parcheggio ha contribuito ad alleggerire la pressione sui due parcheggi esistenti, portando conseguentemente un beneficio a tutte le attività del litorale interessato ed anche l’accesso alle spiagge libere. Avendo potuto realizzare i parcheggi, la pista ciclabile e pedonale a monte della strada provinciale delle Collacchie, sono divenuti molteplici e inevitabili gli attraversamenti pedonali, in una strada che invece è rimasta extra-urbana e che già in passato ha fatto registrare numerosi incidenti”.

“A questo punto si impone una valutazione approfondita da parte dell’amministrazione comunale e soprattutto provinciale sulla natura della strada – termina il comunicato -. La nostra richiesta quindi è quella di dichiarare questo tratto ‘Area urbana’, consentendo così la realizzazione di idonea e più efficace segnaletica a protezione dei turisti pedoni”.