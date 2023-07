“#Artemide: una, nessuna, centomila”: inaugurata la mostra al Museo archeologico

Grosseto. Inaugurata “#Artemide: una, nessuna, centomila“, la mostra-evento organizzata dal Museo archeologico e d’arte della Maremma e promossa dal Comune di Grosseto e Promocultura.

La mostra

Tra le esposizioni più belle e uniche proposte in città, quest’ultima offre l’opportunità di ammirare, per la prima volta nella storia, le quattro riproduzioni della statua della dea Artemide, ciascuna proveniente da un museo diverso. Realizzate dal I secolo a.C. al I secolo d.C., le Artemidi presentano le stesse caratteristiche iconografiche – la figura avanza verso chi guarda, tenendo le mani protese; presenza di simboli come arco e fiaccola, a richiamare la doppia investitura – ma hanno dettagli differenti.

La particolarità del percorso espositivo, che si snoda in tre sale, è però la connessione tra il mondo antico e quello moderno, sviluppata tramite l’utilizzo, nello spazio finale, della realtà virtuale, attraverso la quale i visitatori possono progettare una loro versione della statua.

“È la prima volta che queste quattro opere, importanti a livello nazionale, vengono riunite. È un’emozione vederle insieme in una sala suggestiva come quella che le ospita, con suoni e odori veramente particolari – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti -. Vogliamo ringraziare tutto il personale del museo, il settore cultura e tutti coloro che hanno permesso questa mostra, tra cui MM.BB. srls e Latte Maremma. Ed è proprio con eccellenze del nostro territorio, come quest’ultima, che stiamo lavorando per creare un rapporto sinergico e importante.”

Soddisfatta anche Anna Bonelli, funzionaria alla cultura del Comune di Grosseto: “È per noi una grande soddisfazione accogliere in città capolavori come questi. Siamo certi che le quattro Artemidi susciteranno grandi emozioni in tutti coloro che sceglieranno di ammirarle, per scoprirne la storia e le straordinarie caratteristiche.“

A concludere l’inaugurazione è stato l’intervento delle curatrici Barbara Fiorini e Chiara Valdambrini, direttrice del Museo archeologico: “Ringraziamo l’amministrazione comunale e tutti coloro che ci hanno supportato durante la realizzazione di questa esposizione. Confrontarsi con opere con una grande fierezza come queste è per noi un grandissimo onore. La mostra porterà i visitatori a vivere un viaggio che partirà dalle quattro protagoniste originali, icone del museo di quest’anno, e arriverà alla loro versione pop. Abbiamo voluto sottolineare la grande differenza che c’è tra la produzione artistica di oggi, possibile grazie anche a macchine come le stampanti 3D, e quella antica, molto diversa e articolata.“

La mostra resterà aperta fino a domenica 5 novembre.

Per informazioni è possibile chiamare lo 0564.488752, dal martedì alla domenica e i festivi dalle 10.30 alle 18.30, oppure scrivere a accoglienzamaam@gmail.com.

