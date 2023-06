Cerimonia di consegna della Bandiera Blu: occhio alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. In occasione delle celebrazioni per la Bandiera Blu, domenica 18 giugno, a Principina a Mare, è istituito il divieto di transito al passaggio della Banda musicale per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nei seguenti orari ed itinerario:

dalle 15.15 circa fino al termine del passaggio della banda musicale, a Principina a Mare sul seguente percorso: partenza dal piazzale Giuliana Ponticelli (rotatoria tra via del Delfino/via delle Arselle /via della Sogliola /viale Tirreno) – per proseguire su viale Tirreno fino ad arrivare al piazzale Tirreno; termine della manifestazione alle 16.15 circa;

dalle 13.00 alle 18.00, e comunque fino al termine dell’evento, a Principina a Mare, nell’area di parcheggio compresa tra il piazzale Tirreno e via dello Scorfano, nei 15 stalli di sosta a pagamento (lato mare) riservati agli autoveicoli, è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto per i mezzi a servizio della manifestazione (con apposito pass fornito dal servizio Ciclo dei rifiuti e Tutela ambientale).

Il Comune raccomanda di prestare attenzione.