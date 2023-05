Verso le amministrative: Eugenio Giani in Maremma per sostenere Stefania Ulivieri

Gavorrano (Grosseto). “I nostri paesi, presente e futuro. Benessere, sport, ambiente e qualità della vita” è il titolo di un incontro pubblico che si terrà mercoledì 10 maggio, in piazza del Popolo, a Giuncarico, in cui la candidata sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, parteciperà insieme all’assessore regionale Leonardo Marras, a cui seguirà una cena al circolo Arci con il presidente della Regione Eugenio Giani.

“Dire che i nostri paesi e le nostre frazioni stanno morendo, o al massimo si stanno trasformando in dormitori, facendo un mero elenco delle problematiche che nessuno nega esserci, è la cosa più semplice del mondo, proporre cose concrete su come contrastare tutto ciò, è quello che fa la differenza tra la propaganda e la capacità di saper amministrare – si legge in una nota del comitato elettorale Gavorrano Progressisti Uniti – Stefania Uliveri Sindaco -. L’iniziativa che abbiamo organizzato a Giuncarico sarà l’occasione per parlare delle proposte della coalizione Gavorrano Progressisti Uniti per i piccoli paesi come Giuncarico e non solo, proposte su come rivitalizzare i nostri borghi tramite lo sviluppo dell’accoglienza turistica diffusa già sperimentata a Caldana, tramite le politiche sportive e progetti connessi, nonché con i vari progetti di rigenerazione urbana per riqualificare alcune aree degradate e attrarre sul territorio investimenti e quindi posti di lavoro”.

“Per tenere vivi i nostri paesi, inoltre, c’è bisogno di fare leva sullo spirito di comunità, unire le persone, aiutare i più deboli come con il progetto ‘Gavorrano solidale’, offrire il trasporto scolastico gratuito, incentivare e stare vicino all’associazionismo, vero fiore dell’occhiello del nostro comune, e inoltre garantire la presenza dei servizi sociosanitari di prossimità – termina il comunicato -. Di tutto questo e molto altro ancora parleremo con l’assessore regionale Leonardo Marras e invitiamo tutti i cittadini a partecipare e confrontarsi con noi”.