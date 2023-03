Riorganizzazione servizio di raccolta dei rifiuti: continuano gli incontri con i cittadini

Manciano (Grosseto). Continuano gli incontri con la popolazione per illustrare la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Dopo Manciano e Poggio Murella, stasera, mercoledì 15 marzo, alle 21, al campo sportivo è la volta di Marsiliana. L’assessore all’ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali, insieme al sindaco Mirco Morini e agli altri amministratori, spiegherà come funzionano le nuove postazioni stradali che saranno riorganizzate con contenitori di nuova generazione e completate per la raccolta di tutte le tipologie di materiale (organico, carta e cartone, multimateriale leggero, vetro e indifferenziato) per agevolare il corretto conferimento e differenziazione del rifiuto da parte dei cittadini.

L’appello del Comune

Il Comune coglie l’occasione per rinnovare la richiesta di partecipazione agli incontri da parte dei residenti per la condivisione di questo grande obiettivo.

I prossimi appuntamenti

Oltre agli appuntamenti già in calendario, a Montemerano, domani, giovedì 16 marzo, alle 21, al teatro comunale; a San Martino sul Fiora, venerdì 17 marzo, alle 21, nei locali delle scuole; a Saturnia, martedì 21 marzo, alle 21, nella sala Bartolini; saranno aggiunti due incontri: uno ai Poderi di Montemerano e uno a Poggio Capanne. Un’altra serata sarà organizzata nuovamente a Manciano per chi non ha potuto partecipare lo scorso 9 marzo.