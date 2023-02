Commercio di generi alimentari in spiaggia, online il bando: disponibili 6 posti

Grosseto. Da sempre l’amministrazione comunale del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, vanta un costante miglioramento dei servizi turistici per il territorio cittadino.

Nell’ambito delle attenzioni che vengono riproposte annualmente, sono molti i settori nei quali, grazie anche allo sforzo compiuto dal Comune di Grosseto d’intesa con il mondo imprenditoriale locale, è possibile individuare percorsi per nuovi posti di lavoro. L’intento è quello di aiutare i cittadini e favorire un futuro di crescita costante anche in relazione alle annuali candidature per l’ottenimento del prestigioso riconoscimento della bandiera Bandiera Blu.

In questa logica è stato pubblicato il nuovo “Bando arenili” del Comune di Grosseto, per l’ammissione di 6 operatori per l’esercizio del commercio di generi alimentari in forma itinerante sulle aree demaniali degli arenili prive di concessioni per la stagione 2023 (dal primo maggio al 3 ottobre), approvato con determinazione dirigenziale oggi.

Il testo del bando è corredato della domanda di partecipazione che gli interessati potranno utilizzare, da trasmettersi a pena di esclusione, sottoscritta digitalmente e mezzo Pec, all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è indicato al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull’Albo pretorio del Comune di Grosseto.

La documentazione del bando è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Grosseto ed è inoltre disponibile alla pagina web dedicata dell’Ufficio Commercio su aree pubbliche, di cui al link https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/commercio-su-aree-pubbliche/.

Per eventuali quesiti e richieste di chiarimento in ordine alla suddetta iniziativa è possibile scrivere all’indirizzo e-mail ufficio.commercio@comune.grosseto.it o contattare il numero 0564.488846 (dott.ssa Rosaria Leuzzi, funzionario responsabile del Servizio attività produttive e commercio).