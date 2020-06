Ballottaggio: il Tar respinge il ricorso per anticipare il voto a Follonica

A Follonica il ballottaggio per eleggere il sindaco si svolgerà dopo l’estate.

Oggi pomeriggio, infatti, il Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato da due cittadine follonichesi, Alessandra Vagelli e Liliana Marrini, contro la Prefettura di Grosseto, che aveva disposto la sospensione del ballottaggio a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Il ricorso, ad un primo sommario esame, non presenta adeguati elementi di fondatezza, apparendo rientrare, l’ipotesi odierna dello svolgimento del turno di ballottaggio, anche in considerazione della ratio legis, nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 26 del 20 aprile 2020, ovvero nel novero delle competizioni elettorali che non possono essere tenute se non nel periodo fissato dal d.l. citato, compreso fra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020″, si legge nella motivazione del Tar.