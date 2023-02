“Leggere: forte!”: in città un seminario per illustrare il progetto dedicato agli studenti

Lunedì 13 febbraio, dalle 16.30 alle 19.30, all’Hotel Granduca, in via Senese 170 a Grosseto, si svolgerà in presenza, il seminario dal titolo “Dentro la lettura ad alta voce. Un viaggio progressivo attraverso nuovi libri, idee e strumenti per la socializzazione. Una storia condivisa per leggere: forte!“

Il seminario è stato annunciato dalla Regione Toscana per dare la possibilità a educatori e docenti di incontrarsi e approfondire tematiche del progetto in una dimensione che favorisca maggiormente lo scambio e la relazione. Per il nostro territorio sarà un evento particolare al quale parteciperà, portando i propri saluti, anche l’assessore regionale Alessandra Nardini, oltre al professor Federico Batini dell’Università di Perugia, curatore delle fasi del progetto, e Martina Evangelista, coordinatrice della rete nazionale di volontari Laav Letture ad alta voce.

Il progetto “Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza” nasce in collaborazione con la Regione Toscana, il coordinamento scientifico dell’Università di Perugia (Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e delle formazione), il Cepell (“Centro per il libro e la lettura” del Ministero per i beni e le attività culturali), l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e Indire (Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa). Nel 2019 il progetto è partito in modalità sperimentale con 2 zone della Toscana, per arrivare a 6 zone, tra cui quella grossetana.

Con il progetto “Leggere: forte!” la Regione Toscana ha deciso di caratterizzare l’offerta formativa di tutto il sistema educativo e di istruzione, dai nidi alle scuole secondarie di secondo grado, con una pratica didattica quotidiana, strutturata, progressiva e permanente, con l’obiettivo di ridurre, nel tempo, la dispersione scolastica e garantire a tutti una reale possibilità di successo formativo.

Con il finanziamento regionale destinato alle Conferenze zonali è stata acquistata la dotazione libraria per i nidi e per tutte le scuole che hanno aderito al progetto. In questi anni i dati dei risultati, fanno emergere una crescita del tempo medio di lettura e del livello di attenzione, ma anche quello della partecipazione attiva e dell’interesse da parte degli alunni coinvolti, dal nido alle superiori.

“Questo è un progetto che ci rende molto orgogliosi – affermano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai servizi educativi Angela Amante Ceri – perchè rappresenta un contributo al rafforzamento dell’educazione alla lettura a partire proprio dai più piccoli. Il lavoro svolto ha prodotto risultati eccezionali. Abbiamo riscontrato il gradimento percepito dai bambini, che si è tradotto in un significativo incremento dello sviluppo del linguaggio, nell’innalzamento dei livelli cognitivi, di attenzione e di partecipazione, nell’aumento del tempo medio di lettura quotidiano. Sono risultati resi possibili non solo dalla validità del progetto in sé, ma anche perché tutti i partner che lo animano si sono rivelati partecipi e interessati alla lettura e agli effetti che essa produce“.