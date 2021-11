“Ancora Accesa”: un seminario on line per parlare dei contratti di lago

Il progetto “Ancora Accesa” per la valorizzazione del comprensorio del lago dell’Accesa sta per giungere al termine. Ci sono ancora tre incontri nel mese di novembre per arrivare a definire la Carta del Lago e proporre le modalità organizzative con cui creare una vera e propria comunità del lago.

Venerdì 12 novembre, dalle 14.30 alle 16.30, si terrà un seminario partecipativo on line sui contratti di lago, cosa sono e a cosa servono.

Il seminario mira ad approfondire il funzionamento e la natura dello strumento “Contratto di fiume” e “Contratto di lago” con gli esperti che guideranno i partecipanti (tecnici, amministratori e cittadini) dentro alle normative e agli esempi pratici. Verranno presentati casi di contratti di fiume e di lago sviluppati su altri laghi toscani, lombardi e piemontesi.

L’obiettivo specifico è comprendere se questi strumenti potrebbero essere utili e dare continuità al percorso partecipativo nel contesto del lago dell’Accesa. All’evento intervengono Dario Kian, per Ersaf Lombardia, su “Lo strumento dei contratti di fiume, obiettivi, evoluzione, normativa, temi aperti”; Gianna Betta, della Città metropolitana di Torino, su “Esperienze dei contratti di lago della città metropolitana di Torino, i laghi di Avigliana e il lago di Viverone”; Tania Mattei e Antonella Giunta, di Comunità interattive – Officine per la partecipazione, su “Due applicazioni toscane: il lago di Massaciuccoli e il lago di Porta”; Fabrizio Santini, del Parco nazionale delle Colline Metallifere grossetane, sul “Contratto di fiume per la bassa Val di Pecora”; Sabrina Martinozzi, del Comune di Massa Marittima, su “Lago dell’Accesa: progetti pubblici ed usi tradizionali”. Seguirà il dibattito con i partecipanti.

I successivi incontri sono programmati per sabato 20 novembre, dalle 10 alle 12, nella sala dell’Unione dei Comuni e on line, con il laboratorio per la comunità del lago.

Il laboratorio sarà l’occasione per discutere del nuovo Piano di gestione dell’area protetta Zsc lago dell’Accesa, definire i contenuti della “Carta del lago” ed individuare una possibile organizzazione per i cittadini singoli o associati che vorranno dare continuità alle attività sul lago mettendosi in rete e creando una vera e propria comunità.

Infine, lunedì 29 novembre, dalle 18 alle 19.30, si terrà l’incontro finale on line che servirà a restituire i risultati del lavoro svolto, capire come il Comune di Massa Marittima vorrà accogliere le proposte emerse e lanciare un ponte per il proseguimento delle attività dei cittadini e delle associazioni che costituiranno la comunità del lago.

Per iscriversi agli incontri: http://bit.ly/ancoraccesa