“La custodia di Kore”: seminario al Magma

Sabato 19 ottobre, alle 16, nella sala dei fantasmi del Museo del Magma a Follonica, l’associazione Kore Onlus – Centro studi per la ricerca e l’educazione psicosomatica, organizza il primo seminario dei “I Sabati di Kore …Metti in circolo il tuo dono” e presenta la programmazione per i percorsi 2019- 20, intitolati “La custodia di Kore”.

L’associazione Kore, Onlus di Follonica intende formare ed informare, con i propri percorsi, sulla lettura psicosomatica del disagio e della patologia. Kore si basa sull’idea che la cultura ha l’obbligo di conoscere, aderire, proteggere la vita ed indirizzare la società. La custodia di quella cultura che è espressione della verità nella vita, è da sempre l’obiettivo dell’associazione.

Patrocinato dal Comune di Follonica, alla presenza dell’assessore alle politiche culturali, Barbara Catalani, il seminario sarà condotto dalla presidente Daniela Cecchi, psicologa psicoterapeuta, specialista in psicosomatica; parteciperanno tutti gli operatori dell’associazione. Ingresso libero.