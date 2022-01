“Foodnet”: al via seminari gratuiti per i ristoratori su digitalizzazione e comunicazione

Si chiama “Foodnet, operatori in rete” il nuovo progetto nato nell’ambito di Vetrina Toscana e realizzato in collaborazione con Mentore Confcommercio Toscana e che, sul territorio, è stato promosso dalla Confcommercio di Grosseto.

“Si tratta di un percorso di seminari informativi gratuiti e in videoconferenza sulla digitalizzazione e sulla comunicazione dedicato al settore della ristorazione – spiegano dall’associazione – e dunque si propone come un’opportunità di crescita assolutamente da non perdere. Un percorso che risponde a tante richieste che in queste ultime settimane ci sono arrivate e pertanto abbiamo già diverse iscrizioni“.

I seminari, due ore a settimana, avranno inizio dal prossimo 16 febbraio per un totale di undici incontri on line su temi diversi ed interessanti, dal digital food marketing alla brand identity, dalla food photography al food cost e controllo di gestione.

Al termine, nel mese di aprile, si proseguirà con un blog tour che vedrà protagonisti cinque dei ristoratori che parteciperanno al progetto “Foodnet”, scelti tra coloro che avranno frequentato con maggior profitto le lezioni. Dei blogger esperti si recheranno nei ristoranti dei cinque prescelti per valutare e migliorare la comunicazione social e digitale dei loro locali, in maniera assolutamente gratuita.

Altro dettaglio non da poco: il percorso si rivolge ai titolari o ai dipendenti delle imprese associate.

Sarà necessario, per chi ancora non lo ha fatto, aderire al circuito Vetrina Toscana che, come ben noto, è il portale che unisce operatori del settore enogastronomico e amanti della buona cucina, promuovendo il turismo in Toscana.

Vetrina Toscana è un progetto integrato di comunicazione digitale, nato su iniziativa di Regione e Unioncamere Toscana, frutto della collaborazione degli assessorati al turismo e alla cultura, agricoltura e attività produttive.

Gli interessati della provincia di Grosseto ad iscriversi a “Foodnet, operatori in rete” sono invitati dall’associazione a scrivere ad info@confcommerciogrosseto.it, specificando la denominazione impresa, il nominativo di riferimento e un numero di telefono per essere ricontattati, entro e non oltre il 7 febbraio prossimo.