Alla scuola media è iniziata la semina dei fiori: sono stati regalati dal Comune

Alla scuola “Bugiani” di Follonica è iniziata la semina dei Wild Flowers, un mix di fiori che saranno coltivati di fianco alla palestra dell’istituto.

Le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria dell’istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” hanno infatti seminato il loro orto in vista della prossima fioritura. A donare i semi è stata l’amministrazione comunale di Follonica che ha anche provveduto a preparare otto piccoli appezzamenti di terreno nel giardino della palestra dell’ex Ilva, uno per ogni classe che partecipa al progetto. Ogni classe provvederà a personalizzare e curare il proprio prato e, successivamente, a monitorare il numero e il tipo di insetti impollinatori che si presenteranno. Il Rotary Club di Follonica ha voluto supportare il progetto con un proprio contributo e ha quindi deciso di donare alla scuola un sistema di irrigazione che permetterà di mantenere al meglio gli orti coltivati dagli studenti. .

L’istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” parteciperà così al progetto “X-polli:Nation“, di cui è soggetto coordinatore il Museo di storia naturale della Maremma, supportato dal Tuscany Envinronment Foundation. Questo progetto, rivolto alle scuole in Italia e nel Regno Unito, prevede il monitoraggio dei principali gruppi di impollinatori da effettuare in base ad un protocollo standardizzato, secondo quanto previsto dal Pollinator Monitoring Scheme (PoMS).

«”X-Polli:Nation” è un progetto rivolto alle scuole e nato grazie a un finanziamento del National Geographic Usa e adesso supportato dal Tuscany Envinronment Foundation – spiega l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri –. Le attività proposte hanno lo scopo di monitorare le interazioni tra piante e insetti impollinatori, raccogliendo dati in Italia e Regno Unito. Follonica ha deciso di aderire per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze ai temi ambientali e all’interno del progetto rientrano anche le attività di monitoraggio delle api, come l’Oasi delle Api che è stata realizzata nello spazio verde del Martellino. Un ringraziamento doveroso va al Rotary Club di Follonica, che ha deciso di sostenere il progetto con un regalo importante».

Anche gli altri plessi dell’Istituto “Leopoldo II di Lorena” si occuperanno della semina e della gestione dei prati di fiori selvatici: le due scuole di infanzia i Melograni e il Fontino e le due scuole primarie Don Milani e Bruno Buozzi. Questa attività rientra nel macro-progetto di educazione ambientale che vuole rendere le alunne e gli alunni consapevoli dei problemi ambientali del pianeta, realizzando azioni positive.